Вадим Евсеев: "Почему бы Джикии и не стать капитаном "Спартака"?"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что со временем защитник Георгий Джикия мог бы стать капитаном "Спартака". Также специалист рассказал, что поддерживает контакт и с Джикией и с Александром Селиховым, которые ранее выступали в пермском клубе.

– Удивитесь, если со временем Джикия станет капитаном "Спартака" и игроком сборной на много лет?

– А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. "Спартак" не просто так приглашает игроков.

– Поддерживаете с ним и с Селиховым контакт?

– А как же! Если Джикия не будет в сборной играть, как я стану на нее ходить? Он же билеты мне делает! (Смеется) Благодаря ему побывал, например, на первом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге.

– Сегодня в "Амкаре" есть люди, которые могут так же безболезненно перейти в топ-клуб и с ходу заиграть там, как Джикия?

– Работаем над этим! (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева