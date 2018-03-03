Вадим Евсеев - об удалениях "Зенита": "Надо держать эмоции в себе, а не выставлять напоказ"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) отметил, что футболистам петербургского клуба нужно было действовать сдержаннее, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
- Как вы готовились к игре? - вопрос Евсееву.
- Мы отталкивались от своей игры, философии. Конечно, разбирали "Зенит" и предполагали, что будет играть 4-4-2 или 4-3-3. Хотя не предполагали, что будут такие изменения в составе по сравнению с предыдущей игрой
- Роберто Манчини назвал судейство катастрофой, а как думаете вы?
- А в чем катастрофа? Это его мнение. Мое мнение, что надо держать эмоции в себе, а не выставлять их напоказ. И первая красная карточка, и вторая - результат всплеска эмоций из-за того, что у команды не получалось реализовать моменты. Если они, правда, вообще были. От этого игроки были заведены.
a7f6
плохой судья не забил Амкару
03:45
Tavares
Такое ощющение что игру никто не смотрел , кто тут комментирует , конечно проще же кого то обосрать , а где тот зенит то который выложил такие бабки и должен всех раскатать и супер тренер?
23:55 3 марта
Serenky25
- Мы отталкивались от своей игры, философии. Конечно, разбирали "Зенит" и предполагали, что будет играть 4-4-2 или 4-3-3. Ну или как то по другому! Но сначала их будет 11.
20:46 3 марта
zg
Евсеев и Амкар красавцы!Ростов с Карпычем поддержат в след туре!
20:29 3 марта
SP2
Самому то не смешно.. Евсееву?
20:17 3 марта
Slim Taller
Когда в прошлом году удалили пару игроков Урала в матче с Зенитом,только и говорили,что судья продажная.Если же игроков удаляют зенитовских,то судья молодец.Стандартная логика ватников.
20:07 3 марта
ValeraK
А комар 30 миллионов лет в янтаре пролежал. А потом полетел...
19:57 3 марта
kauperwood37
ахах, сказал, вадик, который на весь мир опозорился
19:51 3 марта
konklop
"Мы отталкивались от своей игры, философии" - Лежали как проститутки? Такая философия?
19:39 3 марта
Zico-wc
* Вадик=Вадим
19:32 3 марта
Zico-wc
Вадик, ты хотя бы до конца сезона доработай в Амкаре, говорун, ты наш российский.
19:31 3 марта
Dioscur
Вот так Вадик Евсеев сказал что он супер тренер, который смог отнять очки у Зенита )))
19:24 3 марта
баламошка
Бугага)) Вадимка всегда отличался сдержанностью.
19:22 3 марта