Вадим Евсеев - об удалениях "Зенита": "Надо держать эмоции в себе, а не выставлять напоказ"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) отметил, что футболистам петербургского клуба нужно было действовать сдержаннее, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Как вы готовились к игре? - вопрос Евсееву.

- Мы отталкивались от своей игры, философии. Конечно, разбирали "Зенит" и предполагали, что будет играть 4-4-2 или 4-3-3. Хотя не предполагали, что будут такие изменения в составе по сравнению с предыдущей игрой

- Роберто Манчини назвал судейство катастрофой, а как думаете вы?

- А в чем катастрофа? Это его мнение. Мое мнение, что надо держать эмоции в себе, а не выставлять их напоказ. И первая красная карточка, и вторая - результат всплеска эмоций из-за того, что у команды не получалось реализовать моменты. Если они, правда, вообще были. От этого игроки были заведены.