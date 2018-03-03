19:16 3 марта | Футбол — РФПЛ

Вадим Евсеев - об удалениях "Зенита": "Надо держать эмоции в себе, а не выставлять напоказ"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) отметил, что футболистам петербургского клуба нужно было действовать сдержаннее, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Как вы готовились к игре? - вопрос Евсееву.

- Мы отталкивались от своей игры, философии. Конечно, разбирали "Зенит" и предполагали, что будет играть 4-4-2 или 4-3-3. Хотя не предполагали, что будут такие изменения в составе по сравнению с предыдущей игрой

- Роберто Манчини назвал судейство катастрофой, а как думаете вы?

- А в чем катастрофа? Это его мнение. Мое мнение, что надо держать эмоции в себе, а не выставлять их напоказ. И первая красная карточка, и вторая - результат всплеска эмоций из-за того, что у команды не получалось реализовать моменты. Если они, правда, вообще были. От этого игроки были заведены.

Зенит - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (13)
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a7f6

плохой судья не забил Амкару

03:45

Tavares

Такое ощющение что игру никто не смотрел , кто тут комментирует , конечно проще же кого то обосрать , а где тот зенит то который выложил такие бабки и должен всех раскатать и супер тренер?

23:55 3 марта

Serenky25

- Мы отталкивались от своей игры, философии. Конечно, разбирали "Зенит" и предполагали, что будет играть 4-4-2 или 4-3-3. Ну или как то по другому! Но сначала их будет 11.

20:46 3 марта

zg

Евсеев и Амкар красавцы!Ростов с Карпычем поддержат в след туре!

20:29 3 марта

SP2

Самому то не смешно.. Евсееву?

20:17 3 марта

Slim Taller

Когда в прошлом году удалили пару игроков Урала в матче с Зенитом,только и говорили,что судья продажная.Если же игроков удаляют зенитовских,то судья молодец.Стандартная логика ватников.

20:07 3 марта

ValeraK

А комар 30 миллионов лет в янтаре пролежал. А потом полетел...

19:57 3 марта

kauperwood37

ахах, сказал, вадик, который на весь мир опозорился

19:51 3 марта

konklop

"Мы отталкивались от своей игры, философии" - Лежали как проститутки? Такая философия?

19:39 3 марта

Zico-wc

* Вадик=Вадим

19:32 3 марта

Zico-wc

Вадик, ты хотя бы до конца сезона доработай в Амкаре, говорун, ты наш российский.

19:31 3 марта

Dioscur

Вот так Вадик Евсеев сказал что он супер тренер, который смог отнять очки у Зенита )))

19:24 3 марта

баламошка

Бугага)) Вадимка всегда отличался сдержанностью.

19:22 3 марта

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