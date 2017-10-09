Вадим Евсеев: "Надежная игра Джикии? Это не стало сюрпризом"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" заявил, что не удивлен уверенной игре защитника "Спартака" Георгия Джикии в этом сезоне. Специалист отметил, что футболист может играть на нескольких позициях.

– В феврале вы мне говорили, что Георгий Джикия и Александр Селихов уже готовы играть в "Спартаке". А могли представить, что к Кубку конфедераций Джикия уже и до сборной дорастет, а к осени станет в ней самым надежным элементом в защите?

– Это не стало для меня сюрпризом, – сказал Евсеев. – Я же смотрю футбол. Если у нашей сборной идет смена поколений в обороне, и Березуцкие с Игнашевичем ушли из национальной команды, то кто еще будет там играть, если не Джикия? Станислав Черчесов ищет варианты, но с некоторыми игроками, как видно, уже определился, и Георгий – один из них. Джикия ценен не только надежностью и самоотверженностью, но и тем, что может играть без потери качества на нескольких позициях и при нескольких схемах.

– Да, его игра левым защитником против "Ливерпуля" и конкретно Салаха впечатлила. При этом он выглядит уверенно при схеме и в три, и в два центральных защитника.

– Так и есть. Помню, он и в "Амкаре" первое время играл слева – когда еще только появился в команде и выходил, что называется, дыры затыкать. И быстро стал основным игроком. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева "СЭ"