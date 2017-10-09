Вадим Евсеев: "Локомотив" не теряет очки, которые другие теряют на ровном месте"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что в этом сезоне в составе "Локомотива" сразу несколько игроков по-новому раскрылись благодаря главному тренеру Юрию Семину.

– "Амкар" – один из всего двух клубов, которому в этом сезоне удалось обыграть "Локомотив", да еще и в Черкизове.

– "Локомотив" в этом сезоне очень организован. По-новому раскрываются многие футболисты – тот же Мануэл Фернандеш. Какое-то время до Семина он вообще уже не тренировался с командой, а при Юрии Павловиче заиграл совсем по-другому. Были проблемы на некоторых позициях – из-за чего, например, "на флажке" пришлось брать того же Эдера. "Локо" не теряет очки, которые другие теряют на ровном месте. Поэтому и идет на втором месте.

– С вами-то потерял.

– Потерял – и после этого стал играть по другой схеме, с четырьмя защитниками. После чего победы пошли, в том числе и крупные. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева