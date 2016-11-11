Вадим Евсеев: "Легкий морозец перед "Спартаком" никого не пугает"

После четырехдневного перерыва "Амкар" возобновил тренировки на стадионе "Звезда", информирует официальный сайт клуба. По словам тренера команды Вадима Евсеева, из всего состава команды небольшие повреждения есть у Александра Мильковича и Чумы Анене – футболисты занимаются по индивидуальной программе. Тренерский штаб надеется, что игроки восстановятся уже скоро.

В ближайшие два дня команда проведет двухразовые занятия, а дальше – полноценные одноразовые тренировки в рамках подготовки к предстоящему матчу 14-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Первая тренировка "Амкара" прошла при температуре -10 градусов.

– Условия нормальные. Это российский футбол, и легкий морозец здесь никого не пугает, – отметил Евсеев.