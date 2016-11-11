17:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Евсеев: "Легкий морозец перед "Спартаком" никого не пугает"

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После четырехдневного перерыва "Амкар" возобновил тренировки на стадионе "Звезда", информирует официальный сайт клуба. По словам тренера команды Вадима Евсеева, из всего состава команды небольшие повреждения есть у Александра Мильковича и Чумы Анене – футболисты занимаются по индивидуальной программе. Тренерский штаб надеется, что игроки восстановятся уже скоро.

В ближайшие два дня команда проведет двухразовые занятия, а дальше – полноценные одноразовые тренировки в рамках подготовки к предстоящему матчу 14-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Первая тренировка "Амкара" прошла при температуре -10 градусов.

– Условия нормальные. Это российский футбол, и легкий морозец здесь никого не пугает, – отметил Евсеев.

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/31573/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур

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