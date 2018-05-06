Вадим Евсеев: "Для кого-то уральское дерби, а для "Амкара" – матч за три очка"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев заявил, что его команда не рассматривает матч 29-го тура РФПЛ против "Урала" как уральское дерби. По словам специалиста, в первую очередь, это игра за три очка.

– Сейчас конец сезона, и каждая команда решает свои задачи, – рассказал в интервью телеканалу "Наш футбол" Евсеев. – Может быть, болельщики рассматривают сегодняшний матч как уральское дерби, а для футболистов это матч за три очка. Настроение отличное. Готовились в недельном цикле. Сегодня игра, а это всегда положительные эмоции.

У нас Зайцев давно не играет, а Эззатоллахи пропускает матч из-за перебора карточек. Их заменят те футболисты, которые сегодня выглядят оптимально.

Трансляция матча "Урал" – "Амкар"