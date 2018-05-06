16:02 | Футбол — РФПЛ

Вадим Евсеев: "Амкару" отступать сегодня было некуда"

1

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев после матча 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) заявил, что его команда основательно подготовилась к этой игре. По его словам, сегодня пермяки оказались в ситуации, когда отступать было некуда.

- Мы сегодня выиграли 2:0, футболисты выплеснули все эмоции, - рассказал в интервью телеканалу "Наш футбол" Евсеев. - Мы основательно готовились к сопернику, так как на этом шикарном поле футболисты "Амкара"  играют в атаке, здесь они обыгрывали "Спартак". Мы в первом тайме контратаковали, прессинговали. Был эпизод, который мы не смогли реализовать. Но мне кажется, что потом нам воздалось за это. Мы обыграли "Рубин" со "стандарта", "Спартак" - со "стандарта", и тут - тоже со "стандарта". 

Каждая победа нужна каждой команде, нельзя так распределять - сегодня нужнее этой, а завтра - той. В чемпионате 30 туров, и в каждом мы настраивались на победу. Сегодня мы оказались в такой ситуации, когда отступать было некуда. Если бы не выиграли, готовились бы к стыковым матчам.

Трансляция матча "Урал" - "Амкар"

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sergei.skv

Евсеев путает - Спартаку проиграли 0-2 и 0-0 . Это в каком году обыграли со стандарта Спартак ?

16:43

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!