Вадим Евсеев: "Амкару" отступать сегодня было некуда"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев после матча 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) заявил, что его команда основательно подготовилась к этой игре. По его словам, сегодня пермяки оказались в ситуации, когда отступать было некуда.

- Мы сегодня выиграли 2:0, футболисты выплеснули все эмоции, - рассказал в интервью телеканалу "Наш футбол" Евсеев. - Мы основательно готовились к сопернику, так как на этом шикарном поле футболисты "Амкара" играют в атаке, здесь они обыгрывали "Спартак". Мы в первом тайме контратаковали, прессинговали. Был эпизод, который мы не смогли реализовать. Но мне кажется, что потом нам воздалось за это. Мы обыграли "Рубин" со "стандарта", "Спартак" - со "стандарта", и тут - тоже со "стандарта".

Каждая победа нужна каждой команде, нельзя так распределять - сегодня нужнее этой, а завтра - той. В чемпионате 30 туров, и в каждом мы настраивались на победу. Сегодня мы оказались в такой ситуации, когда отступать было некуда. Если бы не выиграли, готовились бы к стыковым матчам.

Трансляция матча "Урал" - "Амкар"