Вадим Евсеев: "Амкар" сыграл надежно в обороне и реализовал те моменты, которые создал"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев после победы над "Тосно" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что соперник умеет решать исход игр в концовках. Специалист сравнил этот матч с "финалом".

– Для нас каждая игра решающая, – сказал во флэш-интервью Евсеев. – Мы два месяца назад вылетели из Кубка, но сегодня у нас был финал. Но это только начало. Три игры впереди довольно-таки важных. Ребята показали настрой, желание, и перебороли ту ситуацию, которая была у нас последние две игры, когда мы два раза по 0:3 проиграли.

– По ощущениям, во втором тайме "Амкару" было сложнее. Это заслуга соперника?

– "Тосно" по многим показателям идет в лидерах чемпионата, хотя и находится в низу таблицы. Игры, в частности матч со "Спартаком", когда они в концовке добились результата, это прежде всего заслуга "Тосно". Мы это предполагали, мы это ждали. В первом тайме мы отодвинули их от ворот, во втором тайме они обратно нас прижали, но кроме верховых передач ничего опасного не было. Считаю, что команда сыграла очень надежно в обороне, а потом мы реализовали те моменты, которые создали.