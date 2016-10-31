21:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Афонин: "Оренбург" всегда играет в свой футбол, несмотря на погоду"

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Франк ВЕРКАУТЕРЕН.Веркаутерен остался без "Крыльев"

Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин после матча 12-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (1:0) отметил, что ход поединка усложнили погодные условия. Утром в Оренбурге выпал снег, который продолжал идти на протяжении всей игры.

- Эмоции только положительные – выиграли 1:0, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Афонина. - Матч был тяжелый - погода сложная. Хорошо, что забили гол и не дали сопернику сделать много подходов. Думаю, все у нас получилось сегодня. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в такую погоду. Без них нам никуда. Мы играем для них.

Установка тренера? Из-за снега она не изменилась. Мы всегда играем в свой футбол, несмотря на погоду.

Дополнительная информация

http://fcgazovik.ru/content/blogcategory/1/101/

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