Вадим Афонин: "Оренбург" всегда играет в свой футбол, несмотря на погоду"

Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин после матча 12-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (1:0) отметил, что ход поединка усложнили погодные условия. Утром в Оренбурге выпал снег, который продолжал идти на протяжении всей игры.

- Эмоции только положительные – выиграли 1:0, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Афонина. - Матч был тяжелый - погода сложная. Хорошо, что забили гол и не дали сопернику сделать много подходов. Думаю, все у нас получилось сегодня. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в такую погоду. Без них нам никуда. Мы играем для них.

Установка тренера? Из-за снега она не изменилась. Мы всегда играем в свой футбол, несмотря на погоду.