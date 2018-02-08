ВАДА - о допинге в российском футболе: "Нужно рассматривать доказательства в отношении каждого спортсмена"

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли во время пресс-конференции в Пхенчхане отметил, то организация изучает информацию о допинге в российском футболе. По его словам, у ВАДА все больше данных из московской антидопинговой лаборатории.

- Что вы знаете по поводу допинга в российском футболе?

- Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена - это касается всех видов спорта. В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем ее, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов.

Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

ФИФА и футбольные допинг-пробы. Фамилии и возможные санкции