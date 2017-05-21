 В запасе "Томи" на матч с "Краснодаром" - три игрока. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В запасе "Томи" на матч с "Краснодаром" - три игрока

0
0
0
0

Стали известны составы "Краснодара" и "Томи" на матч 30-го тура чемпионата России. В составе кубанцев впервые с апреля появится Роман Шишкин, который займет место в полузащите. 

В запас "Томи" вошли только три человека, включая вратаря Алексея Солосина.

Полностью составы выглядят следующим образом: 

"Краснодар": Синицын - Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес - Газинский, Шишкин, Перейра - Классон, Смолов, Вандерсон.

Запасные - Абаев, Сафонов, Мартынович, Петров, Жоаузинью, Подберезкин, Мамаев, Жигулев, Лаборде.

"Томь": Мелихов, Пульич, Митерев, Карымов, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Гвинейский, Большунов, Сасин, Соболев.

Запасные - Солосин, Осипов, Зорин.

Матч "Томь" - "Краснодар" начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий