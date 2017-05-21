В запасе "Томи" на матч с "Краснодаром" - три игрока

Стали известны составы "Краснодара" и "Томи" на матч 30-го тура чемпионата России. В составе кубанцев впервые с апреля появится Роман Шишкин, который займет место в полузащите.

В запас "Томи" вошли только три человека, включая вратаря Алексея Солосина.

Полностью составы выглядят следующим образом:

"Краснодар": Синицын - Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес - Газинский, Шишкин, Перейра - Классон, Смолов, Вандерсон.

Запасные - Абаев, Сафонов, Мартынович, Петров, Жоаузинью, Подберезкин, Мамаев, Жигулев, Лаборде.

"Томь": Мелихов, Пульич, Митерев, Карымов, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Гвинейский, Большунов, Сасин, Соболев.

Запасные - Солосин, Осипов, Зорин.

Матч "Томь" - "Краснодар" начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.