В "Ювентусе" недовольны "Зенитом" из-за трансфера Витселя

В "Ювентусе" разочарованы "Зенитом" после провала трансфера Акселя Витселя. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

По словам журналиста, российский клуб приостановил сделку, когда 27-летний полузащитник уже прошел медобследование и согласовал личный контракт с туринцами. В итоге стороны не успели оформить этот переход до закрытия трансферного окна.

Трансферное окно закрывается. Live!