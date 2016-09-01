В "Ювентусе" недовольны "Зенитом" из-за трансфера Витселя

В "Ювентусе" разочарованы "Зенитом" после провала трансфера Акселя Витселя. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
По словам журналиста, российский клуб приостановил сделку, когда 27-летний полузащитник уже прошел медобследование и согласовал личный контракт с туринцами. В итоге стороны не успели оформить этот переход до закрытия трансферного окна.
Трансферное окно закрывается. Live!
Zenit have stopped Witsel deal when medicals and contract were done! Juventus now furious with Zenit #deadlineday– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 августа 2016 г.
Dr.ZLO161
не будет играть будет на лавке сидеть! а там уже Ювентус подумает брать его бесплатно или нет
01:40
А380726
Хотят генерала-цыгана выставить виновником жидовской политики немытых. Генерал не потерпит, завтра же свалит от хитровыдуманных
00:46
механик39
Будут знать иностранцы ,как приезжать в РФПЛ .
00:42
Баск
Халява не прошла. А Витселю придется продлить контракт с Зенитом. Иначе я ему не завидую.
00:42
Гаттузо зол!
Лгунишки. Хотели всяких там условий: рассрочку, цену пониже то се. Да и так было понятно ,что будут тянуть резину, мол никуда не денется.
00:25
Vittorio-049
Зенит'у деньги не нужны :) Перейдёт в следующем году бесплатно :)
00:23
Xen1um
Ну теперь бесплатно уйдет, сами виноваты
00:22