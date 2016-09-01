00:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Ювентусе" недовольны "Зенитом" из-за трансфера Витселя

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В "Ювентусе" разочарованы "Зенитом" после провала трансфера Акселя Витселя. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

По словам журналиста, российский клуб приостановил сделку, когда 27-летний полузащитник уже прошел медобследование и согласовал личный контракт с туринцами. В итоге стороны не успели оформить этот переход до закрытия трансферного окна.

Трансферное окно закрывается. Live! 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Dr.ZLO161

не будет играть будет на лавке сидеть! а там уже Ювентус подумает брать его бесплатно или нет

01:40

А380726

Хотят генерала-цыгана выставить виновником жидовской политики немытых. Генерал не потерпит, завтра же свалит от хитровыдуманных

00:46

механик39

Будут знать иностранцы ,как приезжать в РФПЛ .

00:42

Баск

Халява не прошла. А Витселю придется продлить контракт с Зенитом. Иначе я ему не завидую.

00:42

Гаттузо зол!

Лгунишки. Хотели всяких там условий: рассрочку, цену пониже то се. Да и так было понятно ,что будут тянуть резину, мол никуда не денется.

00:25

Vittorio-049

Зенит'у деньги не нужны :) Перейдёт в следующем году бесплатно :)

00:23

Xen1um

Ну теперь бесплатно уйдет, сами виноваты

00:22

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