В воскресенье братья Миранчуки будут жарить мясо в Черкизове

В воскресенье на стадионе "Локомотива" состоится первый летний фестиваль "ЛокоЛэнд.Притяжение", который соберет любителей спорта, здорового образа жизни, вкусной еды и технологичных развлечений. Специальными гостями станут игроки основного состава красно-зеленых.

Форвард Ари, восстанавливающийся после травмы, продемонстрирует свои музыкальные таланты, а Антон и Алексей Миранчуки проявят себя с кулинарной стороны и пожарят мясо на углях вместе с участниками праздника.

В сообщении на официальном сайте клуба говорится следующее:

Вы знали, что Ари увлекается музыкой? А можете представить его в роли битбоксера? В воскресенье у вас будет возможность не только посмотреть Ари в деле на музыкальной сцене, но и бросить ему вызов в умении читать рэп и битбоксить. Но и это еще не все!



Кто из нас не любит сочный стейк или овощи гриль, приготовленные собственноручно на огне! Да еще и в хорошей компании под лаунж-музыку. В это воскресенье приготовить стейки вам помогут... братья Миранчуки! Как правильно мариновать мясо, сколько раз его нужно переворачивать и как долго готовить? Все это – в кулинарном поединке с Миранчуками!

Напомним, что в субботу в гостевом матче 7-го тура чемпионата России "Локомотив" одержал волевую победу над "Спартаком" (4:3), проигрывая со счетом 0:2 после первого тайма.

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" (3:4)