23:57 19 августа | Футбол — РФПЛ

В воскресенье братья Миранчуки будут жарить мясо в Черкизове

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В воскресенье на стадионе "Локомотива" состоится первый летний фестиваль "ЛокоЛэнд.Притяжение", который соберет любителей спорта, здорового образа жизни, вкусной еды и технологичных развлечений. Специальными гостями станут игроки основного состава красно-зеленых.

Форвард Ари, восстанавливающийся после травмы, продемонстрирует свои музыкальные таланты, а Антон и Алексей Миранчуки проявят себя с кулинарной стороны и пожарят мясо на углях вместе с участниками праздника.

В сообщении на официальном сайте клуба говорится следующее:

Вы знали, что Ари увлекается музыкой? А можете представить его в роли битбоксера? В воскресенье у вас будет возможность не только посмотреть Ари в деле на музыкальной сцене, но и бросить ему вызов в умении читать рэп и битбоксить. Но и это еще не все!

Кто из нас не любит сочный стейк или овощи гриль, приготовленные собственноручно на огне! Да еще и в хорошей компании под лаунж-музыку. В это воскресенье приготовить стейки вам помогут... братья Миранчуки! Как правильно мариновать мясо, сколько раз его нужно переворачивать и как долго готовить? Все это – в кулинарном поединке с Миранчуками!

Напомним, что в субботу в гостевом матче 7-го тура чемпионата России "Локомотив" одержал волевую победу над "Спартаком" (4:3), проигрывая со счетом 0:2 после первого тайма. 

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" (3:4)

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16096

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ганс Майер

Я тоже поехаю завтра жарить мясо куда-нить к реке. И водочки выпью за победу Локомотива!

00:20

PvsZ

fireman32, не хрюкай тут.

00:13

Baldman77

Что им должно вернуться? Я каждые летние выходные жарю мясо....))) Штормит при фразе "жарить мясо"?)

00:12

fireman32

Все вам ,братцы,вернется.

00:08