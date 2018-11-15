В "Витессе" четыре тренера из России. Братья Березуцкие войдут в штаб Слуцкого

3 января 2019 года братья Алексей и Василий Березуцкие присоединятся к голландскому "Витессу" на сборе в Португалии.

Они войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого, что не повлечет за собой увольнения кого-то из тех, кто работает в нем сейчас. Руководство клуба из Арнема не возражает против увеличения числа сотрудников.

Таким образом, во второй части сезона "Витесс" будут тренировать Слуцкий, Раймонд ван дер Гаув, Эдвард Стюринг, Ники Хофс, Олег Яровинский и братья Березуцкие. Судя по всему, для 36-летних Алексея и Василия это станет своеобразной стажировкой. Но при этом в их обязанности войдет работа с защитниками и полузащитниками.

Технический директор РФС и генеральный директор академии тренерского мастерства Андрей Лексаков подтвердил, что Алексей и Василий сейчас учатся на тренеров и в декабре будут сдавать экзамены на лицензию категории А. (Виталий Айрапетов, Александр Бобров)