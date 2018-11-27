17:04 | Футбол — РПЛ

В "Вилле Стюарт" назвали Зобнина одним из лучших полузащитников ЧМ-2018

Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Обсудить
0

Полузащитник "Спартака"  Роман Зобнин в понедельник был прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт". Как сообщила пресс-служба красно-белых, 24-летнему хавбеку была проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.

- Вчера профессор Мариани прооперировал мениск Романа Зобнина, хавбека "Спартака", который был одним из лучших полузащитников на прошедшем чемпионате мира, - сообщается в официальном Инстаграме "Виллы Стюарт".

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. 

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Как "Спартак" выступит в этом сезоне с Олегом Кононовым?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...