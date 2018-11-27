В "Вилле Стюарт" назвали Зобнина одним из лучших полузащитников ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в понедельник был прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт". Как сообщила пресс-служба красно-белых, 24-летнему хавбеку была проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.

- Вчера профессор Мариани прооперировал мениск Романа Зобнина, хавбека "Спартака", который был одним из лучших полузащитников на прошедшем чемпионате мира, - сообщается в официальном Инстаграме "Виллы Стюарт".

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле.

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

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