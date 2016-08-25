В ВДВ удивлены словами о том, что десантники могут за месяц достроить арену на Крестовском острове

В пресс-службе ВДВ выразили удивление словами вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который заявил, что один полк десантников способен достроить стадион на Крестовском острове за месяц. При этом чиновник сослался на полковника запаса Воздушно-десантных войск, который ведет строительные работы на стадионе.

– Удивлены высказываниями вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о новом применении Воздушно-десантных войск – в строительстве стадиона в Санкт-Петербурге, – приводит ТАСС заявление пресс-службы ВДВ. – Отметим, что ВДВ – один из самых элитных и боеспособных родов войск Вооруженных сил, и предназначены для решения наиболее сложных и ответственных задач по обеспечению безопасности нашего государства. Поэтому времени на строительство, пусть даже и стадионов, у десантников просто нет.

Напомним известные слова классика: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. И дело не пойдет на лад". Каждый должен заниматься своим делом.