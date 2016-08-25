В ВДВ удивлены словами о том, что десантники могут за месяц достроить арену на Крестовском острове

В пресс-службе ВДВ выразили удивление словами вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который заявил, что один полк десантников способен достроить стадион на Крестовском острове за месяц. При этом чиновник сослался на полковника запаса Воздушно-десантных войск, который ведет строительные работы на стадионе.
– Удивлены высказываниями вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о новом применении Воздушно-десантных войск – в строительстве стадиона в Санкт-Петербурге, – приводит ТАСС заявление пресс-службы ВДВ. – Отметим, что ВДВ – один из самых элитных и боеспособных родов войск Вооруженных сил, и предназначены для решения наиболее сложных и ответственных задач по обеспечению безопасности нашего государства. Поэтому времени на строительство, пусть даже и стадионов, у десантников просто нет.
Напомним известные слова классика: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. И дело не пойдет на лад". Каждый должен заниматься своим делом.
Platinum1991
Руководство Питера хочет всё на халяву и деньги УРВАТЬ, а работают пусть на них задаром! Вот пусть руководство Питера САМИ строят за месяц, вот тогда и посмотрим, какие они мастера коррупционных откатов и отмывов бюджетных денег! А десантников благодарим за службу Родине! Они своё дело знают в отличие от руководства Питера, которые ПРОВАЛИЛИ стройку своими коррупционными откатами!
11:41
Maren13
Полк ВДВ стадион бы построил, не сомневаюсь. но только по бартеру: все чиновники, набившие карманы на его строительстве, должны будут месяц отслужить в ВДВ. И не заборы там красить. А по-настоящему, по-взрослому.
21:25 25 августа
Пим Сибирьской
Вообще - складывается ощущение что Зенит сливают всеми силами в угоду москвитянам снова. Дебильная политика клубного руководства и антипиар собственного производства зашкаливают просто в последние месяцы. Это странно и грустно.
21:23 25 августа
Адекватный Зритель_
serzheo---- Ну, по параллельным мирам ты специалист, однозначно. )))
19:27 25 августа
serzheo
Периодически возникает ощущение что чиновники живут в паралельном мире. Они не то что бы совсем оторваны от реальности, нет, они вообще с другой планеты.
18:52 25 августа
Ex_prod
shpasic, нет такого рода войск уже.
18:44 25 августа
serzheo
Ахахаха- получили чинуши, ВДВ подтянуть можно, но это очень дорого.... 2,6 ярда придется отдать генералам.
18:32 25 августа
NOT.FOR
зачем за месяц, если можно в аккурат до чм пилить
18:03 25 августа
shpasic
тоже не понял, почему стройбат не позвать?
16:55 25 августа
Luti
Куда смотрит стройбат! Такой подряд пропадает...
16:51 25 августа
SIZ170
Hrenoid...Может ВВП позвать на шеф-монтаж? :)========== думаю тогда к концу октября сдадут объект и скажут, что денег не надо, подарок))))
16:49 25 августа
Berkut-7
Ну а че норм бригада, вдвшники цемент мешюат, дети из детских садов стены красить будут, а больные из больниц кирпич класть будут , вы за их счет строите , так пусть же и лично поучаствуют, у нас же чиновники свой распил бюджета кем угодно прикроют, начиная детьми с больными, заканчивая военными... 40 миллиардов разворовали уже и ни одного уголовного дела , красота....
16:29 25 августа
karwin
Это Алгин спецом сказал, чтоб на вэдэвэшников потом свалить, что они деньги сперли...
16:28 25 августа
NF
Вроде XXI век на дворе, но все равно что-то не пойму: у нас немцы где-то на подступах к Ленинграду, раз всех подряд на стройку кидают? А что касается ВДВ, то, в принципе, если отдать приказ, они не только построить, но и к стенке поставить вполне могут, хм...
16:23 25 августа
sergey.v1968
Опоздали чутка, надо было ВДВ предлагать это чуть менее чем месяцем ранее, аккурат 1 августа, тогда бы они за 2 августа достроили бы. Ну или разнесли, тут без гарантий.
16:20 25 августа
Hrenoid
Пенсионеров приглашали, вместо школ и дет садов денег дали, питерцам синутся предложили, десантникам за месяц приказали.... кто следующий? :) Может ВВП позвать на шеф-монтаж? :)
16:16 25 августа
ISTORIK1969
Причем двоих хватит. Одного поставить на входе, а другого на выходе. Одни не будет пускать лишних, а другой не пустит ни одного чудака с набитыми карманами.
16:16 25 августа
баламошка
ВДВ за день построит питерских депутатов.
16:07 25 августа
Разбанен досрочно
ну да, это вам не бухими в фонтан нырять и за девками по паркам бегать.
16:06 25 августа
Termin79
Ну вооооот. А следом студенты, дети и приезжие откажутся помогать в строительстве и придется опять денег просить им.
16:05 25 августа
freak
... заявил, что один полк десантников способен достроить стадион на Крестовском острове за месяц.------------------ В середине 90-х кто-то тоже хотел одним полком десантников за месяц решить чеченскую проблему....
16:03 25 августа
foreverCSKAforever
А мы по локоть закатаем рукава. А мы весь Гвоздный раскидаем на дрова.
15:58 25 августа
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Удивлены? Ну конечно! Десантники смогут достроить за день!!! А при помощи стройбата, за час!!!
15:53 25 августа