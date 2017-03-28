В "Урале" сообщили, что тренерский штаб планомерно подводит Павлюченко к матчам РФПЛ

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко постепенно набирает форму после травмы. Ранее главный тренер клуба Александр Тарханов сообщил, что Павлюченко будет готов к матчу 21-го тура чемпионата России с "Анжи", который состоится 31 марта в Махачкале.

– Роман Павлюченко провел пару тренировок в общей группе, в понедельник отыграл 30 минут в матче с футбольным клубом "Пафос" на Кипре, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы "Урала". – Тренерский штаб планомерно подводит его к ближайшим играм чемпионата России. Роман получил повреждение еще на зимних сборах в конце февраля, восстановление немного затянулось, травма была несерьезная.