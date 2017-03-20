В "Уфе" желают здоровья Перескокову и ждут его восстановления

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил надежду, что тренер вратарей Юрий Перескоков сможет быстро восстановиться.

Во время перелета в Краснодар на матч 20-го тура чемпионата России с одноименной командой (0:0) специалисту стал плохо. К трапу самолета вызвали "скорую помощь". Перескоков пережил клиническую смерть, стараниями врачей сердце удалось запустить.

– Пока Перескоков находится в больнице. Надеемся, что он быстро восстановится, – сказал Газизов. – Желаем нашему тренеру здоровья. (Сергей АСТАХОВ)

Юрий Перескоков: "Уверен, что в ближайшее время пойду на поправку"//

Тренер "Уфы" перенес клиническую смерть