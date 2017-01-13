В Уфе уволили инспектора службы авиационной безопасности за фото с Семаком

Уфимец Виталий Двоеглазов был уволен со своей работы за то, что разместил в одной из социальных сетей фотографию с Сергеем Семаком. Фото было сделано в аэропорту Уфы 30 декабря (в этот же день Семак был официально объявлен главным тренером "Уфы"). 9 января Двоеглазову было предложено написать заявление об уходе по собственному желанию.

"Данная фотография была опубликована мной в контакте на своей странице утром того же дня (30 декабря). В этот же день ведущие СМИ города Уфы и Республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя. 9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды!", – написал Двоеглазов у себя на странице "Вконтакте".

По данным портала "Медиакорсеть", Виталий 10 января написал заявление об увольнении по собственному желанию, он работал инспектором службы авиационной безопасности, теперь он – безработный.