В Уфе уволили инспектора службы авиационной безопасности за фото с Семаком

Уфимец Виталий Двоеглазов был уволен со своей работы за то, что разместил в одной из социальных сетей фотографию с Сергеем Семаком. Фото было сделано в аэропорту Уфы 30 декабря (в этот же день Семак был официально объявлен главным тренером "Уфы"). 9 января Двоеглазову было предложено написать заявление об уходе по собственному желанию.
"Данная фотография была опубликована мной в контакте на своей странице утром того же дня (30 декабря). В этот же день ведущие СМИ города Уфы и Республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя. 9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды!", – написал Двоеглазов у себя на странице "Вконтакте".
По данным портала "Медиакорсеть", Виталий 10 января написал заявление об увольнении по собственному желанию, он работал инспектором службы авиационной безопасности, теперь он – безработный.
Эрмин
pushgun,на то,чтобы башкирскому моджахеду пронести бомбу в самолёт этих секунд хватит вполне.
18:09
Семь ветров
Семак по привычке вырезал табличку, секретную, в службе безопасности, за это и попросили уволится виновному сотруднику.
17:59
pushgun
1) Не нужно было писать заявление по собственному желанию. Уволить скорее всего не смогли бы и простили бы. Ужасным нарушением трудовой дисциплины фото сделанное в рабочее время не назовешь. Но, конечно нужно читать, что написано в трудовом договоре и в подписанных работником должностных инструкциях. 2) На работе конечно нужно заниматься работой, но доказать, что несколько секунд потраченные на фотографию нанесли ущерб предприятию будет сложно. 3) А может правда обратиться в ФК Уфа. Может ФК Уфа попросит вашего работодателя считать увольнение недействительным)) Или возьмут работать в клуб. Или Сергей Богданович материально поможет, он благотворительностью занимается это общеизвестно.
17:55
CSKA_LV
а в туалет кто заходит ? директор бизнеса ?
17:52
Серёга СМ.sz
Теперь просто обязаны взять его в структуру клуба )
17:48
Серёга СМ.sz
Одним словом хУфа
17:47
Пиндосовский прихвостень
Из зависти уволили. Страшно.
17:44
Vedi
Если это было во время работы - то всё правильно сделали , пока ты фотографируешься - кто что то проносит , думать головой надо на какой ты работе - слишком велика цена ротозейства работника .
17:44
Levbereg
По суду восстановиться легко если в договоре (контракте) не прописан запрет на соц. сети. Можно подать заявление в ФК УФА- может судьба?
17:40
el0le
на работе надо работой заниматься, а не лицом светить, тем более в соцсети выкладывать
17:37
Bache Gabrielsen
Так не надо было ничего писать. Увольнять не за что, если что по суду бы восстановили, да еще компенсацию выплатили бы.
17:29
rusfed 2.0
Крутые там в Уфе работодатели ) На работе надо работать - все правильно! )
17:27
webadmin
нельзя было фотографировать того, кто заходит в сортир
17:22