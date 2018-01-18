В "Уфе" считают новые критерии к легионерам в РФПЛ слишком жесткими

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что предложенные на общем собрании РФПЛ критерии на легионеров нужно смягчать. С сезона-2021/22, напомним, предлагается ввести жесткие требования к качеству легионеров. О них "СЭ" подробно писал в статье "Легионеры в РФПЛ вымрут. Если вот это утвердят".

– По теме критериев легионеров на общем собрании был большой диспут, – сказал Газизов. – У каждого клуба были определенные пожелания. Поэтому надо дальше работать над этим вопросом, думать и думать.

Если принять такую формулу, то у нас из нынешних легионеров пройдут три-четыре человека всего. Надо все-таки реалистично смотреть на вещи. Поэтому сейчас надо подумать и пойти вперед верным путем. (Андрей СИЗЯКИН)