В "Уфе" подтвердили, что единственным кандидатом на пост главного тренера является россиянин

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб ведет переговоры с единственным кандидатом на пост главного тренера, которым является российский специалист. В понедельник уфимцы сообщили об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял "Уфу" с 2016 года. Позже стало известно, что он заменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

- Мы ведем переговоры с одним человеком, это российский специалист, - приводит ТАСС слова Газизова. - Даже если мы договоримся в ближайшее время, объявлять будем не раньше 25 декабря. Комментировать слухи мне бы не хотелось.