В "Уфе" подтвердили, что единственным кандидатом на пост главного тренера является россиянин

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб ведет переговоры с единственным кандидатом на пост главного тренера, которым является российский специалист. В понедельник уфимцы сообщили об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял "Уфу" с 2016 года. Позже стало известно, что он заменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.
- Мы ведем переговоры с одним человеком, это российский специалист, - приводит ТАСС слова Газизова. - Даже если мы договоримся в ближайшее время, объявлять будем не раньше 25 декабря. Комментировать слухи мне бы не хотелось.
GalacticBoy
shpasic Аленичев!!!)) Карпуша!!!Ха-ха-ха 12:15
12:25
shpasic
Аленичев!!!))
12:15
Boston 85
Николай Писарев!
11:58
shpasic
это нечестно, если Семак - Зенит с Уфой уже два раза сыграл.
11:45
ertesarser
Вообщем новым тренером Уфы будет Сергей Семак
11:06
ЗЮК
Семак,Нобель подтвердил.
11:06
разумный
Т.е у нас что один Россиянин остался :)))), еще одни мастера заголовков!!!!
11:03