10:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Уфе" подтвердили, что единственным кандидатом на пост главного тренера является россиянин

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб ведет переговоры с единственным кандидатом на пост главного тренера, которым является российский специалист. В понедельник уфимцы сообщили об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял "Уфу" с 2016 года. Позже стало известно, что он заменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

- Мы ведем переговоры с одним человеком, это российский специалист, - приводит ТАСС слова Газизова. - Даже если мы договоримся в ближайшее время, объявлять будем не раньше 25 декабря. Комментировать слухи мне бы не хотелось.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3870485

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Материалы сюжета: ЦСКА: Гончаренко вместо Слуцкого
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КОММЕНТАРИИ (7)
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GalacticBoy

shpasic Аленичев!!!)) Карпуша!!!Ха-ха-ха 12:15

12:25

shpasic

Аленичев!!!))

12:15

Boston 85

Николай Писарев!

11:58

shpasic

это нечестно, если Семак - Зенит с Уфой уже два раза сыграл.

11:45

ertesarser

Вообщем новым тренером Уфы будет Сергей Семак

11:06

ЗЮК

Семак,Нобель подтвердил.

11:06

разумный

Т.е у нас что один Россиянин остался :)))), еще одни мастера заголовков!!!!

11:03

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Материалы других СМИ