В "Уфе" не исключают вариант с возвращением Гончаренко после работы в ЦСКА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" подвел итоги первой части сезона. Он не исключил вариант с возвращением Виктора Гончаренко после работы в ЦСКА.

– Вы до последнего не раскрывали информацию прессе. Почему?

– Не хотелось нагнетать обстановку, нужно было в спокойном режиме дать команде тренироваться и играть.

– Пытались уговорить остаться?

– Нет. Очень рад, что наш тренер пошел на повышение. Мы с Виктором Михайловичем остались в хороших отношениях. Уверен, продолжим сотрудничать с ним и в дальнейшем.

– Что вы имеете в виду?

– Будем поддерживать дружеские отношения. Мне интересно услышать его мнение, узнать определенное видение ситуации как специалиста. Могу позвонить, поговорить на футбольные темы.

– Допускаете, что Гончаренко может вернуться?

– Не прощаемся с ним. Мы даже в социальных сетях клуба опубликовали картинку, где Виктор Михайлович сидит на коне и говорит: "Отслужу как надо и вернусь" (смеется). (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Газизова