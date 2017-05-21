В Уфе букмекеры отдают минимальное предпочтение "Уралу"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них "Уфа" принимает "Урал". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Урал"

Коэффициенты Winline: П1 2,77 - Н 3,09 - П2 2,54

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":

Счет – 1:1. "В обеих командах есть близкие мне люди. В "Уфе"– тренер вратарей Юрий Валентинович Перескоков, в "Урале"– Роман Павлюченко и Сашка Павленко. Пусть встреча закончится вничью".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:2. "Урал" не до конца обезопасил себя от попадания в стыки, при этом во второй части сезона показывает футбол намного ярче, чем команда Семака. "Шмели" отведают башкирского меда.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Урал".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Шелия - Сухов, Никитин, Аликин, Тумасян, Йокич - Пауревич - Безденежных, Стоцкий - Игбун - Фатаи.

"Урал": Арапов - Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев - Емельянов - Димитров, Манучарян, Лунгу - Бикфалви - Ильин.

ПОТЕРИ: Ванек (под вопросом) - Табидзе, Хозин, Чантурия (травм.).