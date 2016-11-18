В УЕФА пока не знают, когда отправят мотивировочную часть решения по "делу Еременко"

Союз европейских футбольных ассоциаций пока ограничился только информацией о двухгодичной дисквалификации полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. Сообщается, что решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА можно обжаловать в течение трех дней после получения в письменном виде мотивировочной части вердикта КЭДК.

Однако когда эти разъяснения поступят в распоряжение ЦСКА и Еременко, пока непонятно. "Мотивировочная часть будет отправлена в клуб в ближайшие дни. Точную дату пока назвать не можем", - сообщили "СЭ" в УЕФА. (Александр БОБРОВ)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!