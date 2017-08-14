В Турции утверждают, что "Фенербахче" хочет обменять Таски на Нойштедтера

Защитник "Спартака" Сердар Таски попал в сферу интересов "Фенербахче". По информации Takvim, турецкий клуб рассматривает вариант с обменом Романа Нойштедтера на 30-летнего Таски плюс доплата.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Таски может перейти в "Трабзонспор". Защитник выступает за "Спартак" с 2013 года. В минувшем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и помог спартаковцам выиграть чемпионат России. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2017/18.

На прошлой неделе появилась информация о том, что "Спартак" предложил за Нойштедтера 5 миллионов евро. По информации "СЭ", именно такую сумму "Фенербахче" и хотел выручить за Нойштедтера.