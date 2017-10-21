В Турции утверждают, что ЦСКА предлагает Яховичу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год

Нападающий "Гезтепе" Адис Яхович может перейти в ЦСКА по окончании нынешнего сезона. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года. По информации fanatik, армейцы предложили 30-летнему македонцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год. Также на Яховича претендуют "Бешикташ" и "Антальяспор".

Напомним, форвард выступал за "Крылья Советов" с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.