В Турции утверждают, что ЦСКА предлагает Яховичу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год

Нападающий "Гезтепе" Адис Яхович может перейти в ЦСКА по окончании нынешнего сезона. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года. По информации fanatik, армейцы предложили 30-летнему македонцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год. Также на Яховича претендуют "Бешикташ" и "Антальяспор".
Напомним, форвард выступал за "Крылья Советов" с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
arkarmeetc
Мало того, что спорт-экспресс оканчательно превратился в свин-экспресс, так еще печатают откровенную чушь... Неуважаемые мной редакторы, приведите в пример хотя бы один подобный трансфер армейцев за последние 15 лет.
12:19
Levbereg
Даже не смешно. Армейцы теперь решили в еврокубках совсем не играть? Думбию лучше бы вернули и Муссу. И то толку больше.
12:11
Митяй Антибомж
Однозначное усиление для конюшни ))
12:11
KoHb-83
30 лет и контракт на 1.5 ляма? утка уткина и так денег нет.
11:53