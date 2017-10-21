11:37 | Футбол — РФПЛ

В Турции утверждают, что ЦСКА предлагает Яховичу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год

4

Нападающий "Гезтепе" Адис Яхович может перейти в ЦСКА по окончании нынешнего сезона. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года. По информации fanatik, армейцы предложили 30-летнему македонцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год. Также на Яховича претендуют "Бешикташ" и "Антальяспор".

Напомним, форвард выступал за "Крылья Советов" с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

 

 

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

arkarmeetc

Мало того, что спорт-экспресс оканчательно превратился в свин-экспресс, так еще печатают откровенную чушь... Неуважаемые мной редакторы, приведите в пример хотя бы один подобный трансфер армейцев за последние 15 лет.

12:19

Levbereg

Даже не смешно. Армейцы теперь решили в еврокубках совсем не играть? Думбию лучше бы вернули и Муссу. И то толку больше.

12:11

Митяй Антибомж

Однозначное усиление для конюшни ))

12:11

KoHb-83

30 лет и контракт на 1.5 ляма? утка уткина и так денег нет.

11:53