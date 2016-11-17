19:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Тулу приехало 17 игроков ЦСКА

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ЦСКА прибыл в Тулу, где 18 ноября проведет матч 14-го тура чемпионата России против "Арсенала". В составе армейцев на выездную встречу отправились 17 игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Зоран Тошич.

Нападающие: Федор Чалов, Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

Встреча между "Арсеналом" и ЦСКА начнется в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-tulu/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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