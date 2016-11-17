В Тулу приехало 17 игроков ЦСКА

ЦСКА прибыл в Тулу, где 18 ноября проведет матч 14-го тура чемпионата России против "Арсенала". В составе армейцев на выездную встречу отправились 17 игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.



Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников.



Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Зоран Тошич.



Нападающие: Федор Чалов, Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

Встреча между "Арсеналом" и ЦСКА начнется в 19.00 по московскому времени.