В Тулу приехало 17 игроков ЦСКА

ЦСКА прибыл в Тулу, где 18 ноября проведет матч 14-го тура чемпионата России против "Арсенала". В составе армейцев на выездную встречу отправились 17 игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников.
Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Зоран Тошич.
Нападающие: Федор Чалов, Ласина Траоре, Карлос Страндберг.
Встреча между "Арсеналом" и ЦСКА начнется в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-tulu/