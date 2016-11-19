18:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Туле во время матча "Арсенал" – ЦСКА задержали 30 болельщиков

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Полиция задержала в Туле более 30 болельщиков в ходе матча 14-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА (0:1), сообщает пресс-служба УМВД региона. В период подготовки и проведения встречи стражами порядка за совершение различных правонарушений на граждан составлены более 30 административных протоколов. Сообщается, что полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории и в местах массового скопления граждан и не допустили групповых нарушений общественного порядка. На матче присутствовало 16 100 человек, из которых примерно 2,5 тысячи – болельщики ЦСКА.

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https://71.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8955963/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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