В Туле во время матча "Арсенал" – ЦСКА задержали 30 болельщиков

Полиция задержала в Туле более 30 болельщиков в ходе матча 14-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА (0:1), сообщает пресс-служба УМВД региона. В период подготовки и проведения встречи стражами порядка за совершение различных правонарушений на граждан составлены более 30 административных протоколов. Сообщается, что полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории и в местах массового скопления граждан и не допустили групповых нарушений общественного порядка. На матче присутствовало 16 100 человек, из которых примерно 2,5 тысячи – болельщики ЦСКА.