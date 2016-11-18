В Туле сыграли два самых возрастных футболиста чемпионата

В пятничных матчах на поле появились четыре из десяти самых возрастных игроков чемпионата. А еще один ветеран, казанец Гекдениз, остался в матче против "Ростова" в запасе. Стоит также отметить, что оба участника турнира, родившихся в 1970-х годах сыграли на тульском стадионе "Арсенал". Капитан хозяев Иван Ершов провел на поле все 90 минут, а армеец Сергей Игнашевич появился на поле на второй добавленной минуте. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные игроки чемпионата России-2016/17