22:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Туле сыграли два самых возрастных футболиста чемпионата

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В пятничных матчах на поле появились четыре из десяти самых возрастных игроков чемпионата. А еще один ветеран, казанец Гекдениз, остался в матче против "Ростова" в запасе. Стоит также отметить, что оба участника турнира, родившихся в 1970-х годах сыграли на тульском стадионе "Арсенал". Капитан хозяев Иван Ершов провел на поле все 90 минут, а армеец Сергей Игнашевич появился на поле на второй добавленной минуте. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные игроки чемпионата России-2016/17

Игрок

Клуб

Дата рождения

Матчи

Голы

Иван ЕРШОВ

Арсенал

22.05.1979

2

0

Сергей ИГНАШЕВИЧ

ЦСКА

14.07.1979

14

2

ГЕКДЕНИЗ Карадениз

Рубин

11.01.1980

5

0

СЕСАР НАВАС

Ростов

14.02.1980

9

1

Дмитрий СМИРНОВ

Арсенал

13.08.1980

2

0

Роман ГЕРУС

Арсенал

14.09.1980

3

-5

Сергей РЫЖИКОВ

Рубин

19.09.1980

14

-17

Дмитрий АНДРЕЕВ

Оренбург

26.09.1980

13

0

Виталий КАЛЕШИН

Краснодар

03.10.1980

9

0

Тимофей КАЛАЧЕВ

Ростов

01.05.1981

12

0
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