В Туле сыграли два самых возрастных футболиста чемпионата

В пятничных матчах на поле появились четыре из десяти самых возрастных игроков чемпионата. А еще один ветеран, казанец Гекдениз, остался в матче против "Ростова" в запасе. Стоит также отметить, что оба участника турнира, родившихся в 1970-х годах сыграли на тульском стадионе "Арсенал". Капитан хозяев Иван Ершов провел на поле все 90 минут, а армеец Сергей Игнашевич появился на поле на второй добавленной минуте. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые возрастные игроки чемпионата России-2016/17
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата рождения
|
Матчи
|
Голы
|
Иван ЕРШОВ
|
Арсенал
|
22.05.1979
|
2
|
0
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
ЦСКА
|
14.07.1979
|
14
|
2
|
ГЕКДЕНИЗ Карадениз
|
Рубин
|
11.01.1980
|
5
|
0
|
СЕСАР НАВАС
|
Ростов
|
14.02.1980
|
9
|
1
|
Дмитрий СМИРНОВ
|
Арсенал
|
13.08.1980
|
2
|
0
|
Роман ГЕРУС
|
Арсенал
|
14.09.1980
|
3
|
-5
|
Сергей РЫЖИКОВ
|
Рубин
|
19.09.1980
|
14
|
-17
|
Дмитрий АНДРЕЕВ
|
Оренбург
|
26.09.1980
|
13
|
0
|
Виталий КАЛЕШИН
|
Краснодар
|
03.10.1980
|
9
|
0
|
Тимофей КАЛАЧЕВ
|
Ростов
|
01.05.1981
|
12
|
0