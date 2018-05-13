13:07 | Футбол — РФПЛ

В Туле готовятся предотвращать прорыв болельщиков на поле. Видео

Воскресенье. Тула. Тренировка бойцов РосГвардии перед матчем "Арсенал" - "Локомотив". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ" Воскресенье. Тула. Тренировка бойцов РосГвардии перед матчем "Арсенал" - "Локомотив". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ" Воскресенье. Тула. Тренировка бойцов РосГвардии перед матчем "Арсенал" - "Локомотив". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"
Воскресенье. Тула. Тренировка бойцов РосГвардии перед матчем "Арсенал" - "Локомотив". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"
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Перед матчем "Арсенал""Локомотив" в Туле прошла тренировка бойцов РосГвардии, посвященная действиям при возможном прорыве болельщиков на поле. В учениях было задействовано более сотни сотрудников правопорядка с щитами и дубинками. Напомним, в прошлом сезоне после матча 30-го тура на поле стадиона "Арсенал" провались болельщики "Спартака", который сломали ворота и повредили систему обогрева. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Локомотив" досрочно выиграл чемпионат России, взяв верх над "Зенитом" в домашнем матче 29-го тура, который состоялся 5 мая. Матч "Арсенал" - "Локомотив", как и все игры 30-го тура, начнется в 14:00 по московскому времени.

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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если б шли без щитов, такой же бы звук был от них

13:25

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