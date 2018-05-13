В Туле готовятся предотвращать прорыв болельщиков на поле. Видео

Перед матчем "Арсенал" – "Локомотив" в Туле прошла тренировка бойцов РосГвардии, посвященная действиям при возможном прорыве болельщиков на поле. В учениях было задействовано более сотни сотрудников правопорядка с щитами и дубинками. Напомним, в прошлом сезоне после матча 30-го тура на поле стадиона "Арсенал" провались болельщики "Спартака", который сломали ворота и повредили систему обогрева. (Михаил ГОНЧАРОВ)
"Локомотив" досрочно выиграл чемпионат России, взяв верх над "Зенитом" в домашнем матче 29-го тура, который состоялся 5 мая. Матч "Арсенал" - "Локомотив", как и все игры 30-го тура, начнется в 14:00 по московскому времени.
Сколько же их здесь 😳😳😳чтоб на поле сегодня не бегали, как в прошлом году pic.twitter.com/DKgJ8vinfR– Mike Goncharov (@gribo4ki) 13 мая 2018 г.
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если б шли без щитов, такой же бы звук был от них
13:25