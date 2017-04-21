11:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В трамвае "Крыльев Советов" раздают билеты на матч с "Рубином"

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В клубном трамвае "Крыльев Советов", курсирующем под номером 3, сегодня раздают билеты на матч 24-го тура чемпионата России против "Рубина", информирует пресс-служба самарцев. Взять их можно у кондукторов. Встреча пройдет на стадионе "Металлург" в Самаре.

Матч "Крылья Советов" - "Рубин" состоится в воскресенье, 23 апреля, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

Чего то трамвайчике пустовато...

11:26