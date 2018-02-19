В топ-лигах медиаправа дают половину доходов клубов. В России это всего 4 процента

РФПЛ и PwC представили сегодня результаты исследования экономики российского футбола. Исследованы вопросы инфраструктуры, коммерческой и финансовой деятельности клубов, посещаемости матчей и работы с болельщиками за сезон-2016/17.

В 2016 году спонсорские доходы составили 60,6 процента от общего доходов клубов РФПЛ, а еще 22 процента - это прочие доходы, включая целевые поступления. При этом доходы от билетов - это лишь 4,9 процента, призовые от УЕФА - 8,4 процента, а доходы от медиаправ - 4,1 процента.

Для сравнения в Англии доходы от медиаправ - это 46,5 процента, в Италии - 50,5. Тогда как целевые поступления в ведущих лигах значительно ниже: в Англии это всего 1,1 процента, а в Германии - 5,3 процента.

- Низкие доходы от медиаправ - это наша болевая точка, - признал президент РФПЛ Сергей Прядкин. (Филипп ПАПЕНКОВ)