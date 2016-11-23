В "Томи" ждут встречи с губернатором

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов отметил, что команда начала подготовку к матчу 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". По его словам, работа идет в штатном режиме. Также Кудряшов обратил внимание на то, что все ждут встречи с губернатором Томской области. Напомним, что в "Томи" в нынешнем сезоне еще ни разу не была выплачена заработная плата.

– Состоялась ли встреча с губернатором Томской области?

– Пока он в командировке, а мы только вчера прилетели из Грозного. Губернатор должен скоро вернуться в Томск, ждем информацию и решения вопроса.

– Команда уже начала подготовку к "Крыльям Советов"?

– Вчера был выходной, а сегодня работали в штатном режиме. Ничья с "Тереком" придала команде положительных эмоций, но вряд ли поможет отвлечься от финансовых проблем. (Сергей АСТАХОВ)