В "Томи" утверждают, что деньги поступят в клуб в ближайшее время

Гендиректор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что деньги на счет клуба поступят в ближайшее время. Ориентировочной датой назван четверг. В декабре стало известно, что всем игрокам основы "Томи" предложено стать с 1 января свободными агентами из-за финансовых задолженностей. На клуб наложен запрет на регистрацию новичков, ряд футболистов уже покинули томичей.

- Со слов администрации могу сказать, что в ближайшее время деньги поступят в клуб. Возможно, завтра. Речь о части задолженностей, которые должны быть погашены, - цитирует "Р-Спорт" Киселева.

После 17 туров "Томь" замыкает турнирную таблицу чемпионата России с 17 очками.