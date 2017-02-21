12:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Томи" утверждают, что деньги поступят в клуб в ближайшее время

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Гендиректор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что деньги на счет клуба поступят в ближайшее время. Ориентировочной датой назван четверг. В декабре стало известно, что всем игрокам основы "Томи" предложено стать с 1 января свободными агентами из-за финансовых задолженностей. На клуб наложен запрет на регистрацию новичков, ряд футболистов уже покинули томичей.

- Со слов администрации могу сказать, что в ближайшее время деньги поступят в клуб. Возможно, завтра. Речь о части задолженностей, которые должны быть погашены, - цитирует "Р-Спорт" Киселева.

После 17 туров "Томь" замыкает турнирную таблицу чемпионата России с 17 очками.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170221/1116659923.html

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