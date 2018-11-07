В стиле Салаха. "Зенит" показал статую Дзюбы

"Зенит" на своей англоязычной странице в Твиттере показал якобы новую статую нападающего Артема Дзюбы, которая повторяет известный жест российского форварда - выполняет воинское приветствие. Эта статуя похожа на недавно представленную в Египте очень непропорциональную статую нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
– Только что прибыла новая статуя Дзюбы! – написал "Зенит" в Твиттере.
В текущем сезоне Дзюба провел за петербуржцев 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.
The new Dzyuba statue we ordered has just arrived!💪 pic.twitter.com/uAEiJ4CML9– FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 7 ноября 2018 г.
В Египте появилась нелепая статуя Мохамеда Салаха. Она даже круче бюста Криштиану Роналду
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/abroad/reviews/statui-samyh-izvestnyh-lyudey-strashnye-i-strannye-skulptury-futbolistov-krishtianu-ronaldu-mohamed-salah-lionel-messi-1476010/