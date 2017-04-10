В стартовом составе "Томи" на матч с "Рубином" три игрока старше 24 лет

Стал известен состав "Томи" на матч 22-го тура чемпионата России против "Рубина". На поле с первых минут появятся только три футболиста старше 24 лет. Средний возраст "старта" - 23,36 года.

Заявка томичей выглядит следующим образом: Мелихов, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Макурин, Голышев, Пугин, Соболев; запасные - Солосин, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Большунов, Карымов, Букачев.

Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Томь" - "Рубин"