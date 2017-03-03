В "старте" "Томи" на матч с "Ростовом" - семь игроков младше 22 лет

Стал известен состав "Томи" на матч 18-го тура чемпионата России против "Ростова". Команду из-за финансовых проблем зимой покинули ряд футболистов основы, и в стартовом составе появятся лишь два игрока старше 24 лет - Алексей Пугин и капитан Павел Голышев. Всего из 11 игроков возраст семерых не превышает 21 года.
Заявка томичей выглядит следующим образом: Мелихов, Осипов, Митерев, Букачев, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский, Голышев, Сасин, Соболев; запасные - Солосин, Карымов, Кузнецов, Салахутдинов, Науменко, Большунов.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
merniloskut
Поддавки начались... К перерыву Томь сливает уже в два мяча!(((
19:54
vishnevskiy
Ага... В 22 - 25 года ещё молодой, а 26-30 уже не перспективный.
19:30
Dzaga
Жить по финансам стали лишь когда петух в жопу клюнул. Неужели раньше не понимали, что денег нет на большие зарплаты? Сразу надо было на молодежь опираться!
18:58
PvsZ
Sanya131313, это очень печально, что администрациям областей у нас должно быть стыдно за бедственное положение футбольных клубов. Профессиональный футбол за государственные деньги... не, это я не только про Томь, это я про всех, и про Газпром тоже (про Газпром в первую очередь!)
18:47
Sanya131313
Печально конечно, но вышли же, не подняли лапки к верху. А вот Администрации области и прочим "спонсорам", должно быть стыдно, единственная команда за Уралом в высшем дивизионе и не могут обеспечить минимальное её существование.Позорище!Валерию Юрьевичу отдельное спасибо, что не оставил команду в бедственном положении и результат уже не столь важен.
18:35
fanfir
Мда, Навас им в Папы годиться ;)
18:34
maxscorp78
вот опыт парни получат! даешь новые таланты!!!
18:33