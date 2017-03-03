В "старте" "Томи" на матч с "Ростовом" - семь игроков младше 22 лет

Стал известен состав "Томи" на матч 18-го тура чемпионата России против "Ростова". Команду из-за финансовых проблем зимой покинули ряд футболистов основы, и в стартовом составе появятся лишь два игрока старше 24 лет - Алексей Пугин и капитан Павел Голышев. Всего из 11 игроков возраст семерых не превышает 21 года.

Заявка томичей выглядит следующим образом: Мелихов, Осипов, Митерев, Букачев, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский, Голышев, Сасин, Соболев; запасные - Солосин, Карымов, Кузнецов, Салахутдинов, Науменко, Большунов.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Томь" - "Ростов"