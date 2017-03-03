18:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "старте" "Томи" на матч с "Ростовом" - семь игроков младше 22 лет

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Стал известен состав "Томи" на матч 18-го тура чемпионата России против "Ростова". Команду из-за финансовых проблем зимой покинули ряд футболистов основы, и в стартовом составе появятся лишь два игрока старше 24 лет - Алексей Пугин и капитан Павел Голышев. Всего из 11 игроков возраст семерых не превышает 21 года.

Заявка томичей выглядит следующим образом: Мелихов, Осипов, Митерев, Букачев, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский, Голышев, Сасин, Соболев; запасные - Солосин, Карымов, Кузнецов, Салахутдинов, Науменко, Большунов.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча  "Томь" - "Ростов"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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merniloskut

Поддавки начались... К перерыву Томь сливает уже в два мяча!(((

19:54

vishnevskiy

Ага... В 22 - 25 года ещё молодой, а 26-30 уже не перспективный.

19:30

Dzaga

Жить по финансам стали лишь когда петух в жопу клюнул. Неужели раньше не понимали, что денег нет на большие зарплаты? Сразу надо было на молодежь опираться!

18:58

PvsZ

Sanya131313, это очень печально, что администрациям областей у нас должно быть стыдно за бедственное положение футбольных клубов. Профессиональный футбол за государственные деньги... не, это я не только про Томь, это я про всех, и про Газпром тоже (про Газпром в первую очередь!)

18:47

Sanya131313

Печально конечно, но вышли же, не подняли лапки к верху. А вот Администрации области и прочим "спонсорам", должно быть стыдно, единственная команда за Уралом в высшем дивизионе и не могут обеспечить минимальное её существование.Позорище!Валерию Юрьевичу отдельное спасибо, что не оставил команду в бедственном положении и результат уже не столь важен.

18:35

fanfir

Мда, Навас им в Папы годиться ;)

18:34

maxscorp78

вот опыт парни получат! даешь новые таланты!!!

18:33

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