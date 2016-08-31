В среду Витсель пройдет медицинское обследование в "Ювентусе"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель пройдет медицинское обследование в "Ювентусе" в среду, утверждает RTBF.be. По информации источника, футболист прибудет в Турин в ближайшие часы. Как сообщает Sky Sport Italia, сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

Во вторник главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу подчеркнул, что у бельгийского хавбека есть два дня на то, чтобы согласовать свой переход в "Старую синьору".

Напомним, что контракт Витселя рассчитан до следующего летом. В этом сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.