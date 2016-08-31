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В среду Витсель пройдет медицинское обследование в "Ювентусе"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель пройдет медицинское обследование в "Ювентусе" в среду, утверждает RTBF.be. По информации источника, футболист прибудет в Турин в ближайшие часы. Как сообщает Sky Sport Italia, сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

Во вторник главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу подчеркнул, что у бельгийского хавбека есть два дня на то, чтобы согласовать свой переход в "Старую синьору".

Напомним, что контракт Витселя рассчитан до следующего летом. В этом сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Константин Срулевич Наумов

Питерские детишки сложили свои маленькие худенькие ручонки и молятся - ведь если Витселя всё же продадут, может быть дяди из Газпрома всё же построят им детский садик.

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