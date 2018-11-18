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"В "Спартаке" не место предателям". Среди красно-белых продолжается раскол

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Уральское движение болельщиков "Спартака" "Уральцы" выступило с заявлением относительно ситуации вокруг клуба. Эта группа солидарна с другим фанатским движением "Спартака" – "Фратрией".

– От лица объединения "Уральцы" хотим внести ясность касательно сложившейся ситуации. Наша позиция солидарна с позицией "Фратрии", – говорится в сообщении в Инстаграме "Уральцев". – Мы считаем, что в нашем клубе не место предателям, пустословам и людям, которым наплевать на "Спартак" и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и имени "Спартак".

"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!

Так же под этой позицией подписалось несколько регионов РФ, о чем они расскажут на своих личных страницах Инстаграма!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От лица объединения Уральцы хотим внести ясность касательно сложившейся ситуации. Наша позиция солидарна с позицией Фратрии. Мы считаем, что в нашем клубе не место предателям, пустословам и людям которым наплевать на Спартак и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и имени Спартак. Спартак не команда, Спартак - это мы! Так же под этой позицией подписалось несколько регионов РФ, о чем они расскажут на своих личных страницах инстаграм! ❗️так же ждём репоста от тех кто солидарен с этой позицией. #руководствоВОН

Публикация от Уральцы 🔴⚪️ (@rw_ural) 12 Ноя 2018 в 10:35 PST

 

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