Стал известен состав "Томи" на матч 24-го тура чемпионата России против "Оренбурга". С первых минут на поле выйдут лишь четыре футболиста старше 20 лет, а средний возраст команды - 22,45 года.
Полностью состав томичей выглядит следующим образом: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Макурин, Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин; запасные - Солосин, Букачев, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Баляйкин, Большунов.
Матч "Томь" - "Оренбург" состоится сегодня, 23 апреля, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
maxscorp78
бесценный опыт!
12:16
Инквизитор Зол
В СОСТАВЕ "ТОМИ" НА МАТЧ С "ОРЕНБУРГОМ - 4 ИГРОКА СТАРШЕ 20 ЛЕТ //// Хороший заголовок! А в составе Спартака с Ростовом, ВСЕ игроки СТАРШЕ 20 лет!))))
11:51
Мяч Чудо
Так и должно быть. Это наша реальная жизнь, года через 3 так будет в каждой команде, а то развели в стране не умеющих играть в футбол миллионеров.
11:30
баламошка
Придатки бомжей заплатили, чтоб Томь на поле детей выпустила.
11:14
баламошка
Что?! Почему пенсионеров выпускают на поле?!
11:13