11:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В составе "Томи" на матч с "Оренбургом - 4 игрока старше 20 лет

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Стал известен состав "Томи" на матч 24-го тура чемпионата России против "Оренбурга". С первых минут на поле выйдут лишь четыре футболиста старше 20 лет, а средний возраст команды - 22,45 года. 

Полностью состав томичей выглядит следующим образом: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Макурин, Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин; запасные - Солосин, Букачев, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Баляйкин, Большунов.

Матч "Томь" - "Оренбург" состоится сегодня, 23 апреля, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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maxscorp78

бесценный опыт!

12:16

Инквизитор Зол

В СОСТАВЕ "ТОМИ" НА МАТЧ С "ОРЕНБУРГОМ - 4 ИГРОКА СТАРШЕ 20 ЛЕТ //// Хороший заголовок! А в составе Спартака с Ростовом, ВСЕ игроки СТАРШЕ 20 лет!))))

11:51

Мяч Чудо

Так и должно быть. Это наша реальная жизнь, года через 3 так будет в каждой команде, а то развели в стране не умеющих играть в футбол миллионеров.

11:30

баламошка

Придатки бомжей заплатили, чтоб Томь на поле детей выпустила.

11:14

баламошка

Что?! Почему пенсионеров выпускают на поле?!

11:13