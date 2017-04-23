В составе "Томи" на матч с "Оренбургом - 4 игрока старше 20 лет

Стал известен состав "Томи" на матч 24-го тура чемпионата России против "Оренбурга". С первых минут на поле выйдут лишь четыре футболиста старше 20 лет, а средний возраст команды - 22,45 года.

Полностью состав томичей выглядит следующим образом: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Макурин, Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин; запасные - Солосин, Букачев, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Баляйкин, Большунов.

Матч "Томь" - "Оренбург" состоится сегодня, 23 апреля, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.