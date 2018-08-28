В "Сочи" подтвердили интерес к Макееву

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов рассказал "СЭ" о переговорах с экс-защитником "Ростова" Евгением Макеевым. На днях 29-летний футболист стал свободным агентом.

– Связывались с представителем Макеева, но пока более конкретной информации у нас нет, – сказал Орлов. – К Евгению интерес есть. Планируем два приобретения – игроков в оборону и в группу атаки. Взять кого попало не хотим – только если получится подписать футболистов из нашего шорт-листа. Если не выйдет, значит, не будет усиления. (Игорь НОВИКОВ)

После 8 туров "Сочи" с 14-ю очками занимает шестое место в ФНЛ.