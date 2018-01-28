14:37 | Футбол — РФПЛ

В Швеции утверждают, что Гранквист отказался от контракта с "Краснодаром" с зарплатой в семь миллионов евро за два года

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Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист перейдет в "Хельсингборг", в котором начинал профессиональную карьеру. Как сообщает Fotbollskanalen, 32-летний футболист отказался от двухлетнего контракта, по которому он мог заработать около 70 миллионов шведских крон (семь миллионов евро).

Отмечается, что сегодня "Хельсингборг" на пресс-конференции объявит о возвращении игрока. Контракт Гранквиста с "Краснодаром" истекает окончании нынешнего сезона, поэтому он перейдет в шведский клуб на правах свободного агента. Стороны договорились, что после карьеры Гранквист получит работу в клубе. 

Гранквист является воспитанником "Хельсингборга". Швед выступал за первую команду "красных" с 2004 по 2007 год. В "Краснодаре" он играет с 2013 года. На его счету 124 матча и 3 гола.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Конченый Джо

Жаль, отличный игрок..

18:22

клад555

баламошка хреново у тебя с юмором)

18:08

баламошка

А ещё в Швеции утверждают, что при помощи волшебной дудочки можно манипулировать крысами и Дзюбой.

15:56