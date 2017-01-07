14:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В штаб Скрипченко в "Крыльях" войдут Саматов и Петрелли

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Специалисты по физподготовке и работе с вратарями, соответственно Олег Саматов и Гаэтано Петрелли, войдут в тренерский штаб Вадима Скрипченко в "Крыльях Советов".

Саматов работал в штабе Дмитрия Аленичева сначала в тульском "Арсенале", а с июня 2015 по июль 2016-го – в "Спартаке". После отставки Аленичева ушел из команды и Саматов. 53-летний Петрелли в последние годы работал в итальянских "Падуе" и "Вероне", а также в греческом ОФИ.

– Да, действительно эти тренеры будут работать в моем штабе, – сказал Скрипченко. – Мы интересовались их работой, собирали информацию, встречались – и сделали свой выбор. (Сергей ЕГОРОВ )

Интервью Вадима Скрипченко – скоро на сайте "СЭ"

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