В штаб Кононова в "Тереке" войдут Ледяхов и Байтиев

Новый главный тренер "Терека" Олег Кононов в интервью официальному сайту клуба рассказал, кто войдет в его тренерский штаб. Так, работу в команде продолжат бывшие помощники Рашида Рахимова - Игорь Ледяхов и Иса Байтиев.

– Будет четыре тренера. Приедет тренер вратарей. Знаю, что в клубе есть очень хороший тренер Рамзан Цуцулаев. У нас будет серьезная программа, они будут работать с вратарями вдвоем. Будет тренер по физической подготовке из Испании и еще один тренер из Испании. Также будет тренер-россиянин в роли помощника. В штабе также останутся Игорь Ледяхов и Иса Байтиев, - сказал Кононов.