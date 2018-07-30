В Сети появилось видео с отправлением брендированного поезда ЦСКА под "Прощание славянки"

Тематический поезд, посвященный спортивному клубу ЦСКА, начал курсировать с сегодняшнего дня на Замоскворецкой линии московского метро, сообщает пресс-служба ФАУ МО РФ ЦСКА.

В составе поезда есть вагоны, посвященные футбольному, баскетбольному, хоккейному ЦСКА и другим видам спорта. В восьми вагонах умещена история почти всей 95-летней истории армейского клуба.

Одновременно с запуском нового именного состава в кассах метрополитена начали продавать тематические билеты "Единый", которые также посвящены 95-летию ЦСКА. Всего подготовлено 600 тысяч таких билетов, они рассчитаны на одну, две, 20 и 40 поездок.