10:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В сети появилось видео драки между фанатами "Анжи" и "Краснодара"

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В сети появилось видео массовой драки между фанатами "Анжи" и "Краснодара". Инцидент произошел в Краснодаре рядом со стадионом "быков" перед встречей 26-го тура чемпионата России, которая завершилась вничью со счетом 0:0. В местном МВД заявили, что удалось задержать зачинщиков драки с обеих сторон.

"За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан", – цитирует представителя пресс-службы ведомства по региону издание "Югополис".

Добавим, что сегодня "Краснодар" объявил, что сделает два заявления. Однако не уточнил, по поводу чего

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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El Zorro

Считал фанатов Краснодара одними из самых интеллигентных в России. Как видно, дураки есть везде, среди них в том числе.

11:30

Джин_SM(v3)

жиденько... гости в меньшинстве хозяев разогнали...

11:07