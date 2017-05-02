В сети появилось видео драки между фанатами "Анжи" и "Краснодара"

В сети появилось видео массовой драки между фанатами "Анжи" и "Краснодара". Инцидент произошел в Краснодаре рядом со стадионом "быков" перед встречей 26-го тура чемпионата России, которая завершилась вничью со счетом 0:0. В местном МВД заявили, что удалось задержать зачинщиков драки с обеих сторон.

"За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан", – цитирует представителя пресс-службы ведомства по региону издание "Югополис".

Добавим, что сегодня "Краснодар" объявил, что сделает два заявления. Однако не уточнил, по поводу чего.