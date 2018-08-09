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В сети опубликована аватарка, которую Смолов использует в Телеграме


Сотрудница пресс-службы "Локомотива" в Твиттере опубликовала скриншот сообщения новичка железнодорожников Федора Смолова. В популярном мессенджере Телеграм на аватарке у 28-летнего форварда изорбражен рэпер и блоггер Big Russian Boss.

По информации "СЭ", соглашение рассчитано на 4 года. Железнодорожники заплатили "Краснодару" порядка 9 миллионов евро. За "быков" нападающий выступал с 2015 по 2018 год – в 101 матче во всех турнирах он забил 64 мяча.

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