В сети опубликована аватарка, которую Смолов использует в Телеграме

Сотрудница пресс-службы "Локомотива" в Твиттере опубликовала скриншот сообщения новичка железнодорожников Федора Смолова. В популярном мессенджере Телеграм на аватарке у 28-летнего форварда изорбражен рэпер и блоггер Big Russian Boss.

По информации "СЭ", соглашение рассчитано на 4 года. Железнодорожники заплатили "Краснодару" порядка 9 миллионов евро. За "быков" нападающий выступал с 2015 по 2018 год – в 101 матче во всех турнирах он забил 64 мяча.

чёрт возьми, я общаюсь с десятком футболистов, но в какой восторг прихожу именно сейчас😻 pic.twitter.com/0OO6Ve8LUu – Anya Gallay (@gallay_ka) August 9, 2018

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