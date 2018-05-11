В сеть попали фото домашней формы "Зенита" на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фото домашней формы "Зенита" на следующий сезон. Она выполнена в традиционном лазурном цвете с темно-синим узором.
Ранее в сеть попали другие фото варианта формы "Зенита" на следующий сезон. Как отмечалось, концепция домашней формы может похвастаться уникальным графическим рисунком (зигзаг) в двух оттенках синего. Гостевая форма выполнена в черном, сером, синем и красном цветах и вдохновлена российским флагом.
В последнем матче нынешнего сезона сине-бело-голубые сыграют дома со "СКА-Хабаровск" в 30-м туре чемпионата России. Встреча пройдет 13 мая, начало - 14.00 по москосковому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
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LEAKED: Nike Zenit 18-19 Home kit: https://t.co/yyv9LTz3mG– Footy Headlines (@Footy_Headlines) 11 мая 2018 г.
Русский Я
в телевизоре помехи это называется.
00:34
Versus67
Судьям надо такой же...только розовый, и с пуговичками.
00:23
Jean4
У меня у одного в глазах рябит?
00:17