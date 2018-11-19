В семье Мельгарехо ожидается пополнение

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо через Инстаграм сообщил, что его жена Мария Хосе Паредес ждет ребенка. У хавбека уже есть двухлетняя дочь Самия. Отметим, что супруга Мельгарехо победительница конкурса "Мисс Парагвай—2010".
– Хочу сообщить вам, что в моей семье будет пополнение. Спасибо богу за этот подарок, потому что нет ничего лучше в жизни, чем дети, – написал парагвайский футболист в Инстаграме, приложив фото беременной жены.
Que bendición anunciarles que mi familia se agranda. Gracias Dios por este nuevo regalo; por qué no hay nada mas lindo que tener hijos en la vida ❤️ @marijoestrellita ... Это большая божья благодать, за то что могу сообщить вам , что в моей семье будет пополнение. Спасибо тебе Бог за этот новый подарок, потому что нет ничего лучше в жизни чем дети ❤️