В семье Кадырова родился сын

В семье почетного президента "Терека" и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова родился четвертый сын. Об этом сообщил президент грозненского клуба и председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

– Дорогие друзья! Сегодня в дом моего дорогого брата, главы Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова пришло огромное счастье – по милости всевышнего у него родился сын Абдуллах – еще один продолжатель великого рода Кадыровых, мой дорогой племянник! – написал на своей странице в Instagram Даудов.