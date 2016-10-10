20:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В семье Кадырова родился сын

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В семье почетного президента "Терека" и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова родился четвертый сын. Об этом сообщил президент грозненского клуба и председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

– Дорогие друзья! Сегодня в дом моего дорогого брата, главы Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова пришло огромное счастье – по милости всевышнего у него родился сын Абдуллах – еще один продолжатель великого рода Кадыровых, мой дорогой племянник! – написал на своей странице в Instagram Даудов.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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нет желтухе!

какое отношение эта новость имеет к РФПЛ???

21:25

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